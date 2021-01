Teníamos el control, solo nos hizo falta el gol: Ricardo Ferretti

Torreón, Nuevo León. La falta de contundencia que tuvieron los Tigres ante Santos, es un factor que dejó insatisfecho al estratega felino, Ricardo Ferretti, quien reconoció haber tenido gran parte del encuentro el control de la situación, solo faltó el gol.

“Teníamos el partido controlado, inclusive estábamos más cerca del gol nosotros todo el tiempo antes que ellos anotaran, tuvimos carácter, muchas aproximaciones, profundidades, pero el fútbol es así. Hay que meterla, los descuidos que tuvimos ellos aprovecharon bien, pero creo que no hace un mal partido, pero nos hizo falta el gol.

Hoy nos faltó el gol y vimos errores defensivos que nos costó un partido tanto en la primera y segunda parte, la única diferencia es que ellos fueron contundentes”, confesó en videoconferencia el experimentado técnico.

Asimismo, no culpó a la ausencia de André Pierre-Gignac con el pecar al momento de la definición, jugador que hasta ahora desconoce si podrá contar para la siguiente fecha cuando visiten al Atlas en el Estadio Jalisco.

“La ausencia de todo buen jugador afecta a todo el equipo, cualquier jugador que pertenece a la institución que no pueda entrenar o pueda ser tomado en cuenta nos va a afectar y André es un jugador ofensivamente clave para nosotros y hoy por una lesión no pudo estar presente. No sé si va a estar para el próximo partido, el departamento médico ya lo empezó a tratar desde ayer mismo, la resonancia magnética que le hicieron, en el transcurso de la semana vamos a ver su evolución”, agregó.

Por último, ‘Tuca’ no le preocupa el tiempo de rehabilitación del francés, y es que al final no va a arriesgar la integridad física de su estrella sólo por un partido.

“Lo único que me va a preocupar de André es que él se reponga bien, se rehabilite y cure su lesión y vuelva a jugar al nivel que está acostumbrado, conozco a André y de repente se ha sacrificado varias veces para poder jugar, si él tiene que estar ausente el próximo partido pues no pasa nada, no podemos arriesgar la integridad física de ningún jugador”, dijo.

El galo estría fuera de 10 a 15 días aproximadamente tras un desgarro sufrido el día viernes, no obstante, no tendrá problemas y llegará afinado para el Mundial de Clubes del próximo 4 de febrero en Catar.

Redacción: Edgar Martínez