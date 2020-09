The Killers inagurará el estadio de los Raiders

A falta de fans en las gradas, The Killers inaugurará el estadio de los Raiders, que esta temporada que está por iniciar estrenarán su nuevo y lujoso estadio ante los New Orleans Saints en la Semana 2 de la NFL y lo harán con una fiesta donde el grupo estadounidense The Killers, tocarán al medio tiempo del encuentro, el próximo lunes 21 de septiembre en Monday Night Football.

El grupo, original de Las Vegas, estará en la apertura del Allegiant Stadium, como parte de las celebraciones por la nueva casa de los recién llegados Raiders a la llamada Ciudad del Pecado.

“Los Raiders querían rendir homenaje a nuestra nueva ciudad natal, así que, naturalmente, estábamos encantados de asociarnos con una banda icónica de Las Vegas como The Killers en esta actuación única en la vida”, dijo el presidente de Las Vegas Raiders, Marc Badain.

“Si bien los fanáticos no pueden estar con nosotros en persona, esperamos que este emocionante espectáculo de medio tiempo les dé a los que están en casa una muestra de la experiencia de entretenimiento excepcional que les espera en los próximos juegos y eventos en el Allegiant Stadium”, dijo.

Recientemente The Killers lanzaron su nuevo disco llamado “Imploding the Mirage”, donde se desprende su nuevo sencillo “Caution”.