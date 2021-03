Tigres hundido en la mediocridad

Ubicado en el lugar 14 de la tabla general de posiciones y con sólo 12 puntos sumandos en 11 encuentros, los Tigres de la UANL tienen en este momento una de las peores campañas desde que retomó el mando su técnico Ricardo Ferreti.

Al equipo felino se falta un encuentro por realizar debido a su viaja el Mundial de Clubes, pero aun así el contar con 12 puntos en 11 partidos es muy poco para una escuadra que tiene talento en todas sus líneas, el cual no se ha mostrado en el presente campeonato.

En este momento Tigres está incluso fuera de la zona de repechaje, que sería un fracaso entrar a la siguiente fase en esos sitios, pero el panorama no pinta mejor para los dirigidos por Ricardo Ferreti.

Al conjunto felino le falta enfrentar al Querétaro, partido pendiente luego de su viaje, después nada menos que ante las Águilas del América, que es uno de los líderes del torneo. Posteriormente se verá las caras ante Ciudad Juárez, para darle paso al encuentro ante Pumas.

El 24 de abril será el clásico ante los Rayados de Monterrey, para concluir la campaña regular ante las Chivas del Guadalajara. De esos puntos cuántos podrá recuperar el equipo de la UANL para poder alcanzar los puntos necesarios para lograr al menos su repechaje.

De las 18 unidades en juego para los Tigres al menos necesita otros 12 para así mínimo buscar un sitio en la fiesta máxima del fútbol mexicano, si no se vendrá una dura decisión para la directiva, no sólo para el entrenador, sino también para uno que otro jugador que no dio lo que de ellos se esperaba en esta campaña.

Redacción: Alfonso Aguilar