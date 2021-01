Tigres no descarta la idea de jugar con cubrebocas

Monterrey, Nuevo León. Los múltiples contagios por COVID-19 que la Liga MX ha presenciado en estos últimos días, ha puesto de cabeza a varios dirigentes del certamen, quienes buscan alternativas para evitar esta situación. Y en Tigres no se quedan atrás, por lo que una posible solución sería jugar con cubrebocas los partidos.

La idea no suena tan descabellada para el conjunto felino, así lo dejó entrever el presidente Alejandro Rodríguez, misma que se llevaría a cabo siempre y cuando los expertos lo recomienden, además de que sea una regla implementada para todos, poniendo de ejemplo los Increíbles multas que se perciben en Catar por no usar correctamente la indumentaria en el rostro.

“Yo lo he leído en varios medios, inclusive europeos y no he visto un partido de las ligas europeas donde jueguen con tapabocas, incluso muchos salen así al pasillo cuando salen del túnel y otros no lo usan. Nos comentaba el embajador de Catar en México de que allá vas en el automóvil si te ven que no usas el tapabocas te multan con 60 mil pesos por persona.

Si se hace parejo y si se hace con sanciones fuertes al que no lo haga y si eso los expertos te dicen que pueden evitar contagios, yo creo que mientras no nos vacunemos todos y tener un 70 por ciento de personas vacunadas que eviten los contagios y sobretodo la mortalidad, si eso va ayudar a que eso evite contagios Tigres estará de acuerdo, pero tiene que ser parejo”, señaló.

Hasta ahora se registra sólo un antecedente cercano a ello y fue durante la Liga de Campeones de la Concacaf, siendo el delantero hondureño del Olimpia FC, Jerry Bengston quien se volvió tendencia en redes sociales por usar el tapabocas durante los juegos.

Redacción: Edgar Martínez