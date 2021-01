Tigres no irá a ‘turistear’ al Mundial de Clubes: Alejandro Rodríguez

Monterrey, Nuevo León. La meta es clara para el equipo de Tigres, quienes intentarán trascender en el Mundial de Clubes pues no irán de turistas al certamen, así lo dejó en claro el presidente del equipo, Alejandro Rodríguez.

“La filosofía es si vas a entrar a un torneo y no llegas con la mentalidad de ganarlo ni vayas, no vamos de turistas y ni nos van a permitir ser turistas, no nos van a distraer con nada, ya más concentración ya no se puede, vamos a estar al máximo de la concentración.

El ‘Inge’ resaltó que este debut en la justa es la oportunidad esperada por varios jugadores para poder lucirse, por lo que los deseos de iniciar con el pie derecho existen pese a no conocer del todo a su rival (Ulsan Hyundai), hecho del cual hacen no confiarse de los surcoreanos.

“De los adversarios, están todos por méritos propios y sabemos que Corea siempre ha sido un rival difícil, son jugadores muy dinámicos, no he visto ningún partido del Ulsan ya los pedimos y es factible ver los últimos, tienen un mes de haber terminado su torneo, su centro goleador ya no está, también sabemos que apenas empiezan la pretemporada, pero eso no los hace más fáciles. La ilusión de estar en un mundial y de trascender, te quieres lucir como jugador aquí es el momento de lucirte y la ilusión de hacer un buen papel lo traen todos y más los asiáticos que tradicionalmente son disciplinados, tiene un amor por su país”, agregó.

Gignac llegará a tono para la justa

Por último, Rodríguez confirmó la buena rehabilitación que André Pierre-Gignac lleva en estos días, superando de a poco su desgarro. No teniendo dudas de que el francés llegará a tono a la justa catarí.

“Lo que a mí me reportan es que ya se siente mejor, yo le pregunté a los doctores y me decían que eran 10 días. Gignac ya se está sintiendo mejor, está evolucionando positivamente, mañana tengo reunión con Tuca y no sé si lo vaya a guardar para el juego contra el Atlas, no lo sé, pero me reportaron hoy en la mañana es que está evolucionando muy positivamente, esperamos llegar completo a Catar, que no haya bajas ni lesiones y si tenemos el equipo completo tenemos mayor posibilidades de tener un mejor resultado”, dijo.

Redacción: Edgar Martínez