Tigres si representa a México: Alejandro Rodríguez

Monterrey, Nuevo León. El debate sobre Tigres representará o no a México en el Mundial de Clubes terminó, siendo el mismo presidente de los felinos quien acabó con la polémica confirmando que la norteños poseen la estafeta del país en el torneo en Qatar.

El dirigente no comprendió el porqué no se le apoyaría a los felinos en la justa, y es que de no estar ellos participando enviaría toda la buena vibra a quien estuviese en su lugar en suelo catarí.

“Como ya todos sabemos es un Mundial de Clubes, de los cuales vienen los representantes de cada una de las confederaciones, en el caso más cercano el Palmeiras de la Conmebol y un equipo mexicano que nos llena de orgullo que sea Tigres es el representante de la Concacaf, eso para nosotros implica también el hecho de que estamos en cierta manera representando a todo México, por eso nos gustaría que no solo los aficionados tigres sino que todos aquellos que no sean aficionados le echen la buena vibra al equipo mexicano que los representa en Concacaf.

En eso de la representatividad si hubiéramos dicho “vamos por todos a representarlos” puede haber alguien que te diga ¿Quién te dio esa libertad de proclamarte emperador o representante de todos? nosotros entendemos que somos un equipo mexicanos y que bueno que en este caso Tigres vaya a pelear el Mundial de Clubes. Si no estuviéramos aquí en Qatar me hubiese gustado que el equipo mexicano que estuviera aquí fuera apoyado por todos y dejar de ver los prietitos en el arroz, vamos a buscar el unir y no al desunir, el tener la oportunidad de sentirnos orgullosos de ser mexicanos con cualquiera que representen dignamente a nuestro país”, confesó en videoconferencia de prensa desde la ciudad de Doha.

A su vez, mandó un mensaje contundente acerca de las críticas que se han llevado en los últimos días, esperando que se acaben y que ya no deseen el mal a un equipo que tuvo que caer para poder levantarse y llegar a donde está.

“Nadie es monedita de oro para caerles bien a todos, y el hecho de tener un resultado favorable y positivo atrae ese tipo de reacciones. Tigres siempre ha tenido esa costumbre de pelear, es un poco del ADN de aquel que aprende más del fracaso que del éxito y que la trayectoria que sigue es trascendente si eso causa problemas pues lo seguiremos sosteniendo. Ojalá y Dios quiera que la gente reflexione, se quite de situaciones extremas de querer que le vaya mal a alguien por el solo hecho de tener el color de la camiseta o de defender a un equipo”, agregó.

Por último, el directivo confirmó las altas médicas de André Pierre-Gignac y Carlos González, quienes podrían ver acción ante el Ulsan Hyundai el próximo jueves en su debut dentro del ‘Mundialito’.

“André ya está al cien por ciento, hoy Carlos entrenó con el preparador físico, es la última etapa, ya evolucionó su lesión y obviamente una de las reglas de oro de esta directiva es que no ponemos alineaciones, Ricardo Ferrretti ya tiene a todo el personal completo. Carlos hasta hoy no ha hecho fútbol con el equipo, nomas lo dieron de alta en la parte del fisioterapeuta, el preparador físico ya lo puso a disposición de Ricardo, que bueno que lo tenga disponible para cuando lo necesite”, concluyó.

