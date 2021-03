Tigres sigue dejando ir puntos en Liga, empata ante Puebla

Puebla, México. Los Tigres siguen de capa caída y suman su tercer juego sin ganar tras empatar 1-1 ante Puebla, esto en partido correspondiente a la fecha 10 del Guardianes 2021.

El juego comenzó de maravilla para los regios, quienes apenas al 11′ se encontraron con un penalti de Emanuel Gularte sobre Carlos González, acción que inició con un error defensivo del charrúa que en su intento de barrérsele al delantero auriazul, terminó por llegar tarde y derribarlo, jugada que fue revisada en el VAR para ser decretada como pena máxima.

André Pierre-Gignac desde los once pasos fue el encargado de marcar para la causa nicolaíta con su segunda diana del certamen, abriendo así el marcador en un arranque impensado para la escuadra poblana.

No obstante, los camoteros no se rindieron y pudieron responder al 22′ con la anotación de Santiago Ormeño, quien sigue confirmando su gran momento. El atacante mexicano perdonó en su primer intento de disparo sólo frente al marco de Nahuel Guzmán que atajó su tiro pero dejó el rebote nuevamente hacia el dorsal ’14’ que en una segunda oportunidad no desperdició y emparejar los cartones con su sexto tanto del semestre.

Con todo igualado las plantillas se fueron con todo al ataque haciendo del encuentro muy vistoso con un ida y vuelta intenso, situación que cambió radicalmente para la parte complementaria.

Y es que, con los ajustes técnicos, los equipos perdieron potencia a la ofensiva más no la enjundia, siendo el combinado poblano el que se quedó más cerca del anhelado gol. Primeramente, con un cabezazo de Christian Tabó al 63′ que desvió de forma espectacular Guzmán.

Y en el tramo final tanto Daniel Álvarez como Omar Fernández crearon aproximaciones claras para que mínimo el conjunto de Nicolás Larcamón pudiera hacer daño, sin embargo, el punto repartido no fue mal visto, caso contrario con los auriazules que tuvieron que conformarse con su tercer juego sin ganar.

Los Tigres con esta exhibición, siguen con su mala racha y se estancan con 12 unidades, del otro lado, los de la ‘Angelópolis’ perdieron una oportunidad de dormir al menos este viernes dentro del podio de la clasificación, se mantienen con 16 puntos en el cuarto sitio..

Redacción: Edgar Martínez