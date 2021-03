Tigres sin margen de error de aquí a final de torneo

Monterrey, Nuevo León. Con solo 12 puntos en 9 juegos, el equipo de Tigres en voz de Jesús Dueñas, reconoció tener poco margen de error si desean acercarse o posicionarse dentro de los primeros cuatro lugares de este Guardianes 2021.

El mediocampista señaló que no quieren disputar nuevamente el Repechaje como en el semestre anterior, es por ello que ante Mazatlán iniciarán su camino en busca de retomar el protagonismo, teniendo en cuenta que será un rival duro y con un técnico que sabe lo que se juega cuando se enfrenta a los felinos como lo es Tomás Boy.

“El equipo está muy motivado, sabemos lo que nos estamos jugando este fin de semana, sabemos que el fútbol mexicano ganando 2 o 3 partidos seguidos te da para meterte nuevamente en la parte alta, el objetivo es quedar entre los primeros cuatro, no podemos cometer ningún error más para cumplir ese objetivo de quedar entre los primeros 4 y pasar directos y que no nos pase lo del Repechaje. Mazatlán tiene un entrenador muy capaz, tiene buen equipo, el torneo pasado nos tocó que nos empataran de último minuto, sabemos lo que representa también para el profe Tomás Boy jugar contra Tigres, un jugador histórico de la institución y que en su tiempo dio todo, cuando nos ha tocado enfrentarlo con Atlas o Cruz Azul sabemos la intensidad de cómo vive los partidos, eso va a tratar de meterle a su equipo, un equipo dinámico, capaz y comprometido, nosotros tenemos nuestra calidad y ganas de salir adelante, un partido que se nos va a complicar pero con la confianza de que se pueda sacar los tres puntos”, comentó en videoconferencia.

Respecto a la mala racha auriazul, el apodado ‘Pollo’ confesó que esta se debe a la diferencia de planteamientos en los rivales que han tenido, comparando los encuentros disputados en el Mundial de Clubes con los más actuales de Liga. Sin embargo, es una situación familiar, pues en casi once años se han sabido reponer y confía que esta no será la excepción.

“Todos hemos recibido esas mismas preguntas de la afición o la gente del porqué ese gran cambio, pero yo no veo que el equipo haya jugado tan mal contra San Luis que nos empatan, contra Puebla se dio un buen primer tiempo, contra Toluca se da un juego cerrado, un Toluca que se vino a parar bien, que se vino a jugar al contragolpe, a la táctica fija, eso cuenta y si vemos el Mundial de Clubes el equipo de Corea te salía a jugar porque era un solo partido, intentaron jugar y no es excusa ni echar culpa a nadie pero también el equipo del Palmeiras que por la calidad que tiene te sale a ganar no a contragolpear ni querer esperar, salió a atacar. Por eso se dan diferente los partidos, aquí por ahí nos esperan, hay equipos que se te encierran bien, pero el equipo no ha sacado excusa, tras casi 11 años el equipo se ha enfrentado a eso y se ha sabido reponer, para eso la táctica del profe que nos da las herramientas, pero no es una excusa, tengo confianza de que va a salir adelante y en unos cuantos meses vamos a estar peleando el campeonato de la liga”, dijo.

Por último, Dueñas se mostró contento por la renovación de André Pierre-Gignac por tres años más en el club, no obstante, desconoció si Ricardo Ferretti también firmó su acuerdo de extensión, mismo que estaba pactado para esta semana.

“André por ahí lo renuevan por lo que le ha dado al club, por las condiciones que él tiene, todavía tiene para rendir, es por eso que se le renueva y es un jugador que ha dejado todo por la institución, contento de que pueda estar aquí 3 años, del profe no tengo idea si renovó o no, es un tema que no puedo hablar porque no lo sé la verdad, de André es el goleador, un jugador histórico y del profe que sea lo mejor para él y para la institución, no tengo un presente muy bien de si ya renovó o si va a renovar”, finalizó.

Redacción: Edgar Martínez