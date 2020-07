Torneo GNP nos servirá para llegar en mejor forma: Torres Nilo

Monterrey, Nuevo León. El Torneo GNP por México está próximo a empezar y con ello los jugadores y personalidades del fútbol han empezado a mostrar su opinión respecto a este certamen, entre ellos se encuentra Jorge Torres Nilo, quien resaltó que esta competencia les ayudará a tomar ritmo de cara al Apertura 2020, a su vez, no demeritarán ni al certamen ni a ningún club que participe en él.

“Nos viene bien, no nada más a nosotros sino a todos los que vamos a participar, es bueno tener partidos, aunque no sean oficiales, pero es lo más parecido a lo oficial. Nos va a servir para prepararnos más y adaptarnos más rápido y queremos ganarlo, esa misma línea la traen todos los participantes y estamos enfocados el resultado contra Mazatlán y después pensando en el siguiente rival. Todos tienen su importancia ni al mismo Mazatlán que, aunque es nuevo, no podemos demeritarlo, todos tienen su dificultad e importancia.

La verdad que nos sirve para llegar en mejor forma, el equipo está consciente de eso. Hemos entrenado fuerte y de manera progresiva, ha sido diferente a otros años y este torneo viene a ayudarnos a que regresemos de la mejor manera. En una pretemporada normal se juegan uno o dos partidos. Ahora serían cuatro o más su todo marcha bien, habría diferencia, pero sería bueno para el equipo, de alguna forma con esa inercia llegar bien al torneo de Liga”, comentó Torres en videoconferencia del club.

Sobre el nivel físico, el “Pechu” destacó mucho el trabajo que Guillermo Orta y Ricardo Ferretti han realizado, por lo que está muy seguro en que cualquier futbolista que pueda ser titular el próximo viernes, tiene la capacidad de disputar los 90 minutos sin problema alguno.

“El Tuca sabe muchísimo más que yo y van a tomar la decisión más conveniente, yo veo al plantel o a un once para que termine los 90 minutos, hemos entrenado muy bien, pero al final de cuentas tanto Guillermo Orta y Tuca se van a poner de acuerdo y van a tomar la decisión que más nos beneficiará a todos en el plantel”, dijo.

Los auriazules debutarán ante los mazatlecos el viernes en punto de las 19:00 horas en el Estadio Akron, en el banderazo inicial del Torneo GNP.

Redacción: Edgar Martínez