Torres Nilo habla sobre la fiesta en la que estuvo Reyes

Monterrey, Nuevo León. Tras la reunión entre Diego Reyes con algunos jugadores de Rayados, varias opiniones han salido a relucir en contra de lo sucedido, en donde han tachado de irresponsables a los participantes.

Ante esto, Jorge Torres Nilo se reservó su opinión a lo ocurrido, solamente resaltó que por ahora su compañero de equipo se encuentra sano y al final de cuentas cada quien toma sus decisiones a sabiendas de si estará bien o mal las repercusiones.

“No somos ajenos a todo esto que está pasando en el mundo, tratamos de ser lo más prudentes posibles, todos tenemos familia y sabemos que esto es algo que ha superado barreras, el mismo aficionado no puede ni siquiera venir a la cancha a alentar a su equipo, como futbolistas tratamos de hacerlo lo más prudente posible, no juzgo, no soy nadie para hacerlo.

Cada quien tiene sus razones, hemos platicado las cosas y aquí todos tratan de ser lo más prudente posible, si alguien cree que es necesario algo lo hace con sus debidas precauciones, en concreto con Diego él está sano, no tiene nada, si fue de qué opinamos nosotros pues somos personas, ya tenemos una edad de tomar decisiones y esas las tomamos sabiendo de la repercusión buena o mala que pueda tener, simplemente respetamos y es la realidad”, aseveró el jugador a través de videollamada.

Las críticas fueron también por parte del personal del sector salud del Estado de Nuevo León, quienes pidieron a los futbolistas que actúen con responsabilidad, algo a lo que Torres estuvo de acuerdo al ser figuras públicas, por lo que espera en que si les piden ser exagerados en sus cuidados tendrán que hacer caso.

“Las autoridades son nuestras y su recomendaciones o indicaciones nos comprometen a seguirlas, en lo que respecta a nosotros sabemos que somos figuras públicas y que al final todo se magnifica, creo que lo que ha pasado va a ser que tomemos consciencia todavía más de lo que habíamos hecho porque no creo que haya personas inconscientes en ese sentido.

Esto va a ser que seamos mucho más exagerados y está bien que seamos así para salvaguardar vidas que es lo que está pasando, honrar a nuestras autoridades y si se nos está pidiendo que seamos exagerados pues vamos a hacerlo y agarralo de la buena manera, esto que pasó al final se va a tomar para bien y creo mucho en que así va a ser, no sólo en el equipo sino en todo el fútbol mexicano, eso espero”, agregó.

