“Triplete” de Rayados mete presión en Tigres: Jesús Dueñas

Monterrey, Nuevo León. El que Rayados sea el vigente campeón de los actuales torneos locales y de la zona CONCACAF, si mete una presión extra a los Tigres por conseguir el título de la Liga en este certamen, así lo consideró el futbolista felino Jesús Dueñas.

El “Pollo” recalcó que sería un error pensar en lo que el vecino haga y no en la meta propia, la cual es avanzar a los Cuartos de Final derrotando en repechaje al Toluca.

“Siempre es una presión para nosotros por el plantel que se arma, si el vecino logró la copa, la liga y la Conca nos mete presión a nosotros y no conformarnos, este equipo también ha ganado 5 títulos en los últimos 10 años y no nos queremos quedar ahí, al contrario queremos seguir ganando, si existe una presión pero no vamos a jugar con eso ni desesperarnos el domingo porque sería un grave error decir “ya ganaron ellos” y nosotros jugar pensando en lo que ellos lograron, mi equipo es Tigres y estamos pensando nada más en Tigres, pasar esta ronda”, confesó el futbolista en videoconferencia.

Los nicolaítas tienen una chance única de soñar con el doblete en este final de semestre, ya que al reanudarse la Concachampions para el mes de diciembre, el campeonar en Liga ya es toda una obligación. Sin embargo, primero deberán pasar por encima de los ‘diablos’, rival complicado pero que al jugar como locales tomarán ventaja de ello.

“Lo enfrentamos allá en su cancha, es un equipo que tiene buenos jugadores con su capitán Sambueza que gran juego pasa por él, hay que estar atentos con él sin descuidar a los demás delanteros como Canelo que cuando lo enfrentamos nos hizo dos goles. Será un partido diferente, en otra cancha y en otro horario no un partido a las 12 donde no sacamos excusa, pero en los últimos momentos nos hacen el tercer gol, hay que estar atentos porque sabemos que un gol de esos nos puede dejar fuera y perder los seis meses que se han venido trabajando”, agregó.

Respecto a las declaraciones de Carlos Adrián Morales donde pone en tela de duda la grandeza de Tigres, Dueñas no dio importancia pues al final todo eso son estadísticas que no influirán en el resultado, al igual que la experiencia de técnicos en los banquillos.

“Me tocó ver la declaración del profe, ahí también de Sambueza que hablaba del árbitro, el equipo nunca se ha dedicado a hablar del rival ni de los árbitros, lo que nos pasó en la última jornada pues ni modo, somos seres humanos, nos duele porque nos daba el pase a los cuartos de final. Respecto a si es grande o no lo dicen por los títulos, Tigres ha logrado títulos en los últimos torneos y no se conforma con eso, queremos seguir consiguiéndolo, eso son estadísticas y lo que importa es lo que vayamos a hacer el domingo.

Es la primer Liguilla del profe Carlos, por ahí tiene dos partidos dirigiendo al Toluca después de lo que pasó con el profe Chepo, pero ahora lo que importa es lo que hagan los jugadores en la cancha, nos pasan la experiencia que tienen, usarla tácticamente, nos dan las herramientas, pero lo importante es lo que haga uno dentro de la cancha, es la oportunidad de responderle al profe esa confianza que nos está brindando”, dijo.

Redacción: Edgar Martínez