Triunfo fue con garra y corazón: Julián Quiñones

Monterrey, Nuevo León. Con drama y todo pero el conjunto de Tigres sacó el resultado ante Toluca en la llave del Repechaje, triunfo que fue más a base de garra y corazón, aseguró Julián Quiñones.

“Se logró el primer paso del objetivo y no se terminó bien pero esto es fútbol, así se trata, nos tocó batallar con uno menos y el equipo lo hizo con mucha garra y corazón y es lo importante que tengamos ese tipo de momentos, los tiempos a veces no se van a prestar para el juego con la pelota, a veces toca aprender con la garra y corazón que este equipo tiene”, confesó.

Por otra parte, se siente tranquilo pese a que las anotaciones no han llegado todavía, confiando en que conforme le brinden más oportunidades como titular es más viable que se acerque la chance de marcar nuevamente.

“Tranquilo por es aparte porque un delantero no siempre es hacer goles, tiene que generar movimiento para que entre otro jugador, André es el goleador, todos jugamos y él está haciendo los goles, no quiere decir que pone la responsabilidad sobre él, estoy tranquilo porque estoy haciendo las cosas bien, no cae el gol pero se que pronto caerá y es lo importante.

La confianza que me están dando es fundamental, día a día estoy tratando de aprovecharla al máximo, y en los partidos trato de cumplir lo que necesita el equipo y lo que quiere, eso es lo importante de estar ahí en el momento adecuado, ahí vamos mejorando poco a poco”, agregó.

Los auriazules calificaron a su doceava fiesta grande consecutiva, récord en el balompié azteca.

Redacción: Edgar Martínez