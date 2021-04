‘Tuca’ aclara problema con el aficionado: Es una cosa normal

Monterrey, Nuevo León. El incidente ocurrido con el aficionado de Tigres durante el partido ante América, en donde tuvo que ser retirado del estadio debido a supuestas mentadas hacia Ricardo Ferretti, sigue dando de qué hablar y ahora tocó turno al experimentado estratega de aclarar la situación.

El ‘bigotón’ resaltó que desconoce de este altercado, el cual toma como un tema normal pues no se considera “centenario” para caerles bien a todos, además pidió al público ser como los ‘Libres y Lokos’, que apoyen siempre en las buenas y en las malas.

“No tengo ni idea de lo que hablas, no tengo twitter, facebook no quisiera tener teléfono, no sé de lo que me hablan. De problemas con aficionados he tenido miles, antes cuando los estadios estaban llenos aquí siempre ha habido discordancia en ciertas cosas, no soy centenario para caer bien a todo el mundo ni tampoco los aficionados son como Libres y Lokos que aportan todo el tiempo, para mí esto es una cosa normal, que me menten la madre y me vengan a decir de cosas, que ponga a fulano cuando hice los cambios, que están chingue y chingue que ponga a tal jugador, es una cosa normal. No sé si me mentan la madre a parte mi madre ya se murió, ni me afecta, cuando en la menta digo “quiubole hermano” pero para mí hasta ahí”, comentó en videoconferencia.

La persona de nombre Víctor Villarreal, detalló que nunca insultó al entrenador, simplemente pidió que realizara sus cambios de manera correcta, argumentando que al ser detectado por Ferretti este mandó a su cuerpo de seguridad para que lo sacaran del recinto. Asimismo, confesó ya haber recibido una llamada del vicepresidente del club, Mauricio Culebro, quien junto al resto de la institución estarán al pendiente de ello a través de una investigación.

Redacción: Edgar Martínez