Tuca deja claro una inminente renovación con Tigres

Monterrey, Nuevo León. Tras los fuertes rumores sobre alguna posible salida como timonel de Tigres ante la llegada de Mauricio Culebro a la vicepresidencia felina, Ricardo Ferretti explicó su situación del contrato con los regios.

El brasileño dejó en claro que existe un acuerdo mutuo apalabrado con la directiva, el cual aprueba su continuidad como estratega auriazul y que la firma en cualquier momento puede llegar.

“Del contrato llevo una plática con mi directiva desde hace tiempo, tenemos el compromiso de continuar, pero la gente anda haciendo mucha ‘bulla’ o cosas, han visto las declaraciones de mi directiva y conocen la mía, estamos a gusto y comprometidos y no hay una necesidad de estar preocupado en ese sentido, el compromiso de ambas partes existe y ya dimos nuestra palabra, pero la firma en cualquier momento se puede dar”, comentó en videoconferencia.

Se especulan dos años y uno más opcional en el acuerdo con Ferretti, quien en esta semana podría plasmar su firma por fin en el esperado documento, el cual aparentemente ha tardado debido a ajustes económicos.

En cuanto al partido ante Toluca, Ricardo recalcó su preocupación por la falta de triunfos, además de mencionar por qué no realizó cambios a la ofensiva.

“En general hacemos las cosas adecuadamente, pero sabes perfectamente que cuando un equipo rival se agrupa bien y busca defender bien, al principio trataron de salir a presionar en la zona de salida de nosotros, pero resolvimos el asunto, pero es más que claro que cualquier descuido defensivo te puede costar un gol, cosa que sucedió hoy, tenemos control, oportunidad de gol, todo, pero aquí dos cosas, una no tenemos contundencia y dos cometimos una equivocación que nos lleva a perder dos puntos.

La razón es sencilla, un cambio se hace por ciertas cosas, a lo mejor un jugador que no está haciendo debidamente lo que sabe hacer, dos a lo mejor hay una lesión, pero si el once que tu pones están haciendo bien las cosas no veo porque tener que hacer un cambio, teníamos en la ofensiva seis jugadores de características ofensivas, no creo que meter uno más me solucionaría la situación, con siete ¿quién me va a defender? Entiendo que de repente les gustaría esto, pero definitivamente jugar con siete delanteros es una locura”, agregó.

Por último, el ‘Tuca’ confesó sentir dolencias en su cadera, la cual se operará por segunda ocasión, pero del lado derecho en la siguiente fecha FIFA, razón del uso de muletas durante el encuentro.

“Tenía que haberme operado de la cadera, ya tengo la operación del lado izquierdo (2013) y hace un año tenía que haberme operado del lado derecho, debido a la pandemia no se pudo y en este lapso de tiempo ya pasaron 9 o 10 meses con la situación se fue poniendo cada vez peor y el desgaste de los cartílagos y esa situación, o sea, hoy me lleva a tener que esperar la fecha FIFA para poder resolver este asunto de la operación del lado derecho”, finalizó.

Redacción: Edgar Martínez