‘Tuca’ Ferretti no siente crisis en Tigres

Pachuca, México. La derrota ante el Pachuca por parte de Tigres pone a los felinos en su peor momento de los últimos seis años, y pese a ello Ricardo Ferretti no considera estar en crisis.

El brasileño dejó en claro que buscarán en esta recta final del Guardianes 2021 trabajar a marchas forzadas para buscar el pase mínimo para Repechaje, zona la cual ahora mismo quedan fuera.

“No, crisis o creo, pero sí un momento desagradable. La suma de los puntos no es nada agradable, hemos quedado muy por debajo de lo que nosotros pensábamos, ahorita hasta posiblemente quedemos fuera del Repechaje, pero tenemos todavía 6 puntos y vamos a buscar en ellos hacer la mayor cantidad posible para tener la posibilidad de calificar a la Liguilla”, comentó en videoconferencia.

El bigotón aceptó su responsabilidad en el tema defensivo, donde los felinos han sufrido mucho en los últimos juegos por darle prioridad el técnico al ataque auriazul.

“Tal vez sí, pero de mi parte ando más preocupado en la situación ofensiva y en descuidar un poco el plan defensivo, es difícil querer estar ganando los partidos si cada juego nosotros recibimos uno o dos goles. En ese sentido la responsabilidad es mía por no estar detectando realmente la necesidad del equipo, he estado más preocupado por la situación ofensiva si pongo a fulano o mengano para que le dé más poder ofensivo y a lo mejor la defensiva nos está causando las derrotas que no es una situación exclusiva de los 4 defensas y el portero, es una situación de todos”, finalizó.

Nueve son las dianas que los norteños permitieron en estos más recientes seis duelos, cinco de ellos sin vencer de manera consecutiva y que los tienen al borde de perder la racha de 12 Liguilla seguidas, esto a falta de seis duelos en el torneo, contabilizando el partido pendiente contra Juárez.

Redacción: Edgar Martínez