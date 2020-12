Tuca hubiese querido jugar la vuelta de la Conca en el ‘Uni’

Monterrey, Nuevo León. La vuelta de la Liga de Campeones de la Concacaf está a escasas horas de darse y en el conjunto de Tigres se tienen toda la fe para poder llevarse esta edición tras quedarse en la orilla en tres finales, sin embargo, para el técnico Ricardo Ferretti, hubiera sido mejor si la vuelta se jugaba en el Estadio Universitario.

La pandemia por COVID-19 cambió toda la organización, pues para empezar el certamen se debió de haber terminado por el mes de mayo, sin embargo, al pararse toda actividad fue hasta noviembre que se oficializó la reanudación con un formato distinto, entre ellos se encuentra el jugar el torneo a una sola sede, algo que para el ‘Tuca’ no es de su agrado, pero tienen que acatar.

“Nosotros pensamos que se iba a resolver esta situación de eliminación como comúnmente se resolvía, un equipo va de visitante y después recibe al otro, la situación de la pandemia ha cambiado todo, que uno no se siente a gusto porque si me hubiese querido jugar este partido en nuestro estadio, pero la situación de la pandemia ha cambiado todo y los dirigentes de la confederación han decidido de esta forma. No nos sirve de nada hacer muchos comentarios, tenemos que jugarla y parece que vamos a tener dos partidos de visitante, va a ser la primera vez que jugamos en esta cancha, en tanto nuestro rival tiene la experiencia de haber jugado no sé cuántos partido aquí, no es una cosa definitiva, puede ser una pequeña ventaja, espero que no sea grande, y nos vamos a buscar adaptar lo más pronto posible a la cancha y a todos los aspectos que tengamos que adaptarnos, la regla están puestas de esta forma, nosotros tenemos que acatarlas y jugar”, confesó en conferencia de prensa.

Respecto a la competencia, el brasileño está consciente de que por ganas no se van a quedar para ganarlo, pues es más que eso, contando con un plantel más que comprometido por hacerse del único trofeo que les falta para redondear una época dorada inigualable.

“Levantarlo por ganas no nos faltan, creo que los 8 equipos que estamos aquí tenemos las mismas aspiraciones, creo que por ganas no va a quedar faltando de ninguno del plantel, esto no es de ganas, es de fútbol y estabilidad, de saber mantener durante todo el partido el equilibrio, buscando defender y atacar adecuadamente, este torneo lo hemos disputado ya dos-tres finales, y se nos ha negado.

La mentalidad de todos dentro de esta institución es hacer lo mejor de nuestra parte para lograr este objetivo. Muy comprometido y enchufado, esperando que empiece el juego para poder hacer demostrar, insisto, el equipo que nos va a tocar es muy bueno y deberemos de enfrentarlo con respeto, la mentalidad que tenemos seguir en adelante y buscar el objetivo final que es lograr el título que tanto se nos ha escapado”, agregó.

Asimismo, espera que la baja de Julián Quiñones por lesión no sea perjudicial para el accionar del día de mañana.

“Lo de Julián es una pena, ahorita con la salida de ciertos jugadores del plantel la ausencia de Julián se vuelve aún más importante, porque nominalmente sólo contamos con un solo delantero que es André, su ausencia espero que no llegue a pesar como podamos pensar, Julián es un muchacho de gran formación y me hubiera gustado poder contar con él y con otros que no vienen, espero que el equipo haga un buen fútbol y podamos sacar la serie”, concluyó.

El delantero colombiano causó baja de último minuto tras sufrir un desgarro en su pierna derecha, siendo junto a Jordan Sierra y Patrick Ogama los jugadores que no viajaron con el equipo por presentar molestias musculares.

Redacción: Edgar Martínez