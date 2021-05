Tuca no se retirará tras culminar contrato con Tigres, MLS una opción para dirigir

Monterrey, Nuevo León. La inminente salida de Ricardo Ferretti de Tigres no será un obstáculo para que el entrenador siga dirigiendo, así lo reveló el mismo ‘Tuca‘.

El brasileño comentó que por ahora no han salido propuestas dentro del país sino del extranjero, además no descartó la MLS como un buen lugar para seguir con su carrera.

“El hecho de trabajar 30 años no veo tanta preocupación. Es una cosa normal, hoy en día las personas cuanto más experiencia y vivencias tiene es de las personas más productivas y yo me siento todavía con capacidad de ser productivo. A mí no me ha llamado nadie, y saben perfectamente como soy. Me gusta primero cumplir los comentarios que a mí me han llegado no tienen nada que ver con México, todos son del exterior. Aquí en México nada.

No lo sé. Si llega alguna cosa lo tomaré en cuenta, el fútbol de Estados Unidos ha progresado enormemente, en este momento los equipos mexicanos han demostrado supremacía, ahí está Monterrey, Cruz Azul, América y un equipo de allá, pero definitivamente ya no es como antes, esta eliminatoria que están teniendo nosotros llegamos a la final contra uno norteamericano el cual eliminó equipos excelente de México, pienso que si llegara alguna invitación, algún interés pues terminando mi compromiso con Tigres a lo mejor podría tomarlo en cuenta”, mencionó en conferencia de prensa.

‘Tuca’ expresó que se ha ganado el mérito de elegir a cuál Liga irse a entrenar, pues por ahora no se encuentra desesperado por encontrar cabida en algún equipo.

“No sería así de que cualquiera, a través de 30 años he demostrado compromiso, entrega, conocimiento, resultados y creo que tengo el derecho por todo lo que he hecho de tener un poco de selección en lo que pueda venir para mí. Tampoco me siento desesperado”, agregó.

En cuanto a su presente, el experimentado está consciente de que ante Atlas podría ser el último partido de Ferretti en el banco auriazul, situación que no trata de darle atención. No, ¿Por qué tengo que pensar en el último?, no tengo por qué pensar que va a ser el último, quieres pensar por mi negativamente y no lo pienso así. Yo pienso que va a ser el partido que nos va a dar el pase a la Liguilla, siempre veo dentro de todo lo que pasa lo positivo”, finalizó.

Redacción: Edgar Martínez