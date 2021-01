Tuca preocupado por los contagios en el equipo

Monterrey, Nuevo León. Dejando ya atrás el empate ante Necaxa de esta fecha 4 del Guardianes 2021, en el equipo de Tigres se enfocan de lleno en el Mundial de Clubes, certamen en el cual no contarán con la presencia de dos futbolistas por COVID-19. Hecho que sin duda deja preocupado al estratega felino Ricardo Ferretti.

El ‘bigotón’ se irá intranquilo hacia Qatar tras los contagios de Francisco Venegas y Nicolás López, mismos que le afectarán en su sistema de juego al ya no poseer elementos de recambio si es necesario.

“Me deja preocupado por estos seres humanos que están con este problema del virus. Buscar que ellos tengan el cuidado de nosotros y toda la atención para que ellos estén en buena salud, la ausencia de los jugadores nos cuesta cierto trabajo porque me quita posibilidad de hacer cambios o variantes dentro del plantel”, confesó al término del encuentro.

A escasos días de enfrentar su primera prueba, el técnico felino aseguró ya tener estudiado al cuadro del Ulsan Hyundai, de quienes no se confiará ni mucho menos irán con la mente de ser en papel los ganadores del duelo, haciéndoles saber eso a sus futbolistas.

“Lo que hemos estudiado hasta ahorita de ellos es que el fútbol ha evolucionado, no tenemos que menospreciar a nadie. Estoy viendo una situación como de ‘ya ganamos’ y no es así, esta mentalidad que opinan yo tengo que hacer ver a mis jugadores que no hacemos menos a nadie, tampoco los hacemos mal.

No puedo permitir que mis jugadores piensen que ya ganamos y ya pasamos. Tenemos que tener respeto. El fútbol asiático es dinámico, de mucha intensidad y debemos estar atentos en todos los aspectos. No voy a permitir que mis jugadores estén creyendo que por ser un equipo coreano y no tener tanto conocimiento ya lo tenemos ganado”, agregó

Los auriazules saldrán en punto de las 10:20 horas del día viernes hacia Qatar, en un vuelo redondo que los llevará a la ciudad de Doha primero y que a partir de ahí vivirán una ‘burbuja’ más extremista que la de Orlando, Florida por la Concachampions.

Redacción: Edgar Martínez