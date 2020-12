Tuca sobre el Olimpia: Pensaron más en la destrucción

Orlando, Florida. Molesto fue como el estratega de los Tigres, Ricardo Ferretti, quedó al término de la semifinal en el que su equipo derrotó 3-0 al Olimpia, equipo al cual consideró de destructivo.

El brasileño recalcó que esperaba un juego diferente, contra un rival más pensante y que no solamente a base de patadas pudiera resolver la eliminatoria.

“Pienso que el Olimpia y muchos equipos hondureños pueden jugar mucho mejor al fútbol de lo que han hecho, creo que esto de nada más pensar en la destrucción de un equipo que te enfrentas creo que ya no es suficiente, pienso que el Olimpia tiene mucha más capacidad para elaborar un fútbol distinto y pensé que así iba a ser, que no se iba a resumir en solo la destrucción de jugadas.

Tiene la capacidad de elaborar un fútbol de control, de posesión, de variantes y que no fuera tan lógica la situación de tirar un pelotazo a dos hombres altos y pensar que solo con esto es suficiente para poder ganar un partido, dieron la demostración de que por momentos cuando quisieron jugar buscaron una cosa distinta y lo lograron. En lo personal si me pongo de lado del aficionado es un partido que no vale la pena, no deja mucho porque las propuestas son muy distintas, una es de solo construir y la otra es solo destruir, pienso sinceramente que los equipos hondureños tienen una capacidad futbolística de la que hoy presentó”, confesó en videoconferencia.

Por otro lado, ya con la final casi encima pues se juega el siguiente martes, ‘Tuca’ no quiso decir a cuál de los dos equipos restantes quiere en el juego decisivo, sin embargo, esperará una serie bastante complicada, en donde el nivel de su equipo puede variar dependiendo del contrincante.

“A los dos, si pudiera enfrentar a los dos al mismo tiempo a mi me gustaría, no puedo contestar porque tengo que respetar a las dos instituciones, aunque tenga el futbol mexicano en las venas pero tengo que respetar al equipo de Estados Unidos, porque tengo tantas amistades de un lado como el otro, el fútbol no es de gustos, es de capacidad y de resultados. Los dos son grandes equipos, no puedes decir una cosa de uno que el otro no tenga, los dos son buenos equipos y cualquiera que nos toque nos va a causar mucha dificultad, los dos son grandes en cada liga pero al que enfrentemos nos va a costar y va a querer lo mismo que nosotros.

El nivel del equipo se presenta en cada partido, en estos dos ha sido suficiente para superarlos, espero que el nivel contra el próximo rival que tengamos siga acrecentando y adaptándose al equipo que vamos a enfrentar, nunca hay un partido igual a otro. Muchas veces juegan equipos en la liguilla de nosotros y los dos partidos son distintos y cuando juega con equipos distintos pues más todavía, el que toque, sea América o Los Ángeles van a ser partidos distintos al que nosotros hemos enfrentado pero con mucha dificultad”, finalizó.

Será la cuarta ocasión que Ferretti llegue junto con sus felinos a una final de esta índole, teniendo un saldo negativo de tres derrotas, por lo que espera que esta sea la vencida y así romper una malaria en el certamen.

Se ven campeones el martes

Por otra parte, la confianza en la plantilla nicolaíta es basta a tal grado que se ven levantando la copa el siguiente martes, así lo declaró el juvenil Raymundo Fulgencio, quien también agradeció la oportunidad que el cuerpo técnico le brindó para disputar esta etapa final.

“Para mí es una gran oportunidad que tenga minutos, tener la confianza para el entrenador, que me compliquen cada día, que me den esa confianza de jugar, tenemos esa espinita pero el martes vamos a salir campeones. Es la primera final que voy a jugar profesionalmente, es un sueño hecho realidad estar acá, hay que estar concentrados, cualquiera de los dos rivales va a ser un gran rival y va a ser un gran partido”, dijo.

Redacción: Edgar Martínez