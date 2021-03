Un Academia con bases

El forman un atleta no es nada sencillo, menos cuando su objetivo es practicar otra disciplina y no la pista y campo, es por ello que el coach Roberto “Chincho” Pérez se dio a la tarea de crear una Academia de Preparación Física.

Al largo de los años y con la experiencia tomada como jugador y entrenador Pérez Granados se dio cuenta que en el deporte llegan muchos jugadores con cualidades para la práctica de alguna disciplina, pero le falta afinar muchos detalles como el saber correr, pararse, saltar, girar, entre muchos otros.

“ A todos nos ha tocado tener en nuestro equipo a ese niño que sobresale de los demás porque es el que anota los goles, el que corre el balón, pasa y taclea, de esos garbanzos de a libra que un coach explota en las infantiles para ganar. Pero oh sorpresa, al crecer se topa con que esas diferencias ya no se dan y todo porque no tienen los fundamentos atléticos básicos”, explicó “Chincho Pérez.

Es por ello que apoyado en expertos en acondicionamiento físico de FOD y otras partes se puso a trabajar en la Academia, donde el objetivo no es enseñarlos a jugar football americano, sino que tengan los fundamentos atléticos para que desarrollen más en su deporte.

“Les pongo un ejemplo, hay jugadores que son muy rápidos, pero no saben correr y les digo, te imaginas si aprender a usar tus brazos y tu zancada, serías aún más veloz. O bien, esos que no saben saltar y controlar su cuerpo, a todos ellos les apoyaremos con los fundamentos y con ello mejorarán como atletas”, destacó Pérez Granados.

La Academia por el momento se enfoca en niños y niñas desde los 10 años hasta jóvenes incluso que están en Liga Mayor y deseen pulir algunos aspectos físicos. Se trabajará en tres sesiones por semana tocando en cada una de ellas aspectos de velocidad, equilibro, manejo de pies, drilles y mucho más.

Para el coach Roberto Pérez su proyecto no es quizá el primero, ni el único en la ciudad o el país, pero sí busca ir a la raíz de todo deportista que desea aspirar al alto rendimiento, que es manejar los fundamentos de una preparación física.

De esta manera y luego de meses de trabajar en el proyecto, el coach “Chincho “Pérez está listo para ir de la mano con niños, niñas y jóvenes en el crecimiento atlético de todos ellos a través de la Academia de Preparación Física.

Redacción: Alfonso Aguilar