Un día solo para mujeres en Grandes Ligas

Se vivirá un día histórico dentro de las Grandes Ligas, pues el encuentro entre los Tampa Bay Rays y Baltimore Orioles será narrado sólo por mujeres, algo que nunca había ocurrido dentro de la MLB.

Las mujeres siguen rompiendo todos los estereotipos que hay dentro del deporte, por lo que cada vez van ganando más terreno y ahora han incursionado en un territorio totalmente nuevo pero donde hay grandes especialistas.

Se anunció que Heidi Watney y Lauren Gardner serán las anfitrionas de los segmentos previos y posteriores al juego de MLB; Sarah Langs será analista; Melanie Newman la encargada de narrar cada jugada; Alanna Rizzo será la reportera a nivel del terreno de juego.

Hay algo muy curioso en este hecho histórico, pues las mujeres que estarán presentes durante la transmisión del partido no fueron avisadas de su participación en conjunto; cada una revisó su horario de trabajo sin poner atención a los detalles y no se percataron de nada sino hasta que un reportero externo les preguntó sobre esto.

“Esto no es como, ‘juntemos a estas cinco chicas para que podamos mostrar el nuevo juguete brillante’, quiero decir, hemos estado trabajando en esto durante décadas. Es bueno demostrar que nos hemos ganado este derecho. Este es nuestro trabajo y es bueno que la gente lo esté recibiendo de manera tan positiva”, confesó Alanna Rizzo.

La MLB ha dado un paso enorme en la búsqueda de la igualdad y equidad en el ámbito deportivo, y se espera que este no sea el único duelo protagonizado sólo por mujeres frente a los micrófonos y las cámaras.

Lo mejor de este hecho, es que el juego entre los Rays y Orioles será totalmente gratuito para todos los aficionados, pues lo transmitirán por YouTube, así que no es necesario tener un sistema de cable para ver en acción a este equipo de mujeres en la MLB.

History! The first all-woman broadcast crew to call an MLB game is tonight.

Watch Orioles at Rays in the MLB Game of the Week Live on @YouTube at 7 PM ET here: https://t.co/YqsW3L3Os2 pic.twitter.com/MULE2QUV2O

— MLB (@MLB) July 20, 2021