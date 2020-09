Una conspiración que fracasa

La unión que prevalece entre la Fraternidad Potros y que es apoyada por ex presidentes, padres de familia, coaches, jugadores y ex – jugadores tiene contra la pared al grupo que desea conspirar en contra de un club con 52 años de historia deportiva exitosa y que ha formado a miles de niños y niñas.

Tras los lamentables hechos que se presentaron en el Club Potros desde abril del 2019 y que puso en evidencia toda una serie de engaños, mentiras, así como una red de influencia, que poco a poco se va destapando y dejando en evidencia que las cosas se hicieron por debajo de la mesa y a hurtadillas.

Luego de que la situación de arrebatar el club por la vía ilegal no funcionó. El autonombrado Gerente General, Alejandro Carrera Mendoza tuvo que buscar otro camino por la vía “legal” y fue así como nombró una Consejo, el cual fue conformado por tres personas. La primera de ellas el ex presidente de la MFL, Antonio Cortez, mientras que los otros dos nombramientos recayeron en César Faz, un miembro de la organización deportiva con una trayectoria intachable, para cerrar la terna con el ex presidente del club Potros y también fundador de la liga, Juan Manuel Bladé.

Ya conformado este grupo de Consejeros, se procedió a realizar las elecciones, donde se presentaron dos candidatos; Octavio Torres, es tesorero de la MFL en la etapa de Antonio Cortez y como tesorero en la planilla, Eduardo Jara, una persona también allegada al grupo del ex titular de la MFL en la administración pasada.

La otra planilla la encabezó Galo Marcel Guerrero Martínez, teniendo como resultado el triunfo de este último, al contar con el apoyo de los Consejeros, César Faz y Juan Manuel Bladé.

Todo parecía que las diferencias acabarían allí, al ser electo por la vía legal Galo Guerrero Martínez. Pero la historia de una conspiración continuó, al tener controlada la cuenta del club por parte de Alejandro Carrera, la cual representa el esfuerzo de las familias, quienes aportan su dinero para que Potros se mantenga como una organización deportiva infantil de calidad.

Eso no detuvo a la Fraternidad Potros, quienes con el apoyo de madres de familia, padres, entrenadores y directivos organizaron eventos como Lotería a Distancia, una liga de Football Virtual, así como el Torneo de Potros Grill, bajo los cuales se reunieron recursos para mantener funcionando al 100 por ciento las instalaciones y todos los programas que se propuso la actual directiva desde hace algunos meses.

Pese a estos inconvenientes y con el apoyo de la comunidad de Potros, el club continuará con el proceso legal para recuperar por completo las instalaciones del mismo, pero, sobre todo, para sentar un precedente y que estas situaciones no vuelvan a pasar en ningún otro club de la MFL, donde la filosofía de honestidad, lealtad, integridad, trabajo en equipo y una formación integral del niño y niña son fundamentales.

Redacción: Alfonso Aguilar