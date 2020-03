Una historia digna de contar

Al hablar de la historia del handball en Nuevo León de inmediato salta a la vista uno de los equipos más longevos y exitosos en el estado, Ministros, conjunto formado entre 1997 y 98, gracias a la idea del profesor Rogelio Mancilla y su amigo Joel Saldaña Ovalle (QEPD).

Fue en 1997 cuando estepar de jóvenes interesados en un deporte distinto y que les daba esas emociones y pasión en la cancha se abocaron a formar un equipo, el cual llevaría por nombre Ministros y que junto a Dínamo comenzaban la historia del handball en Nuevo León.

“Por qué Ministros. Bueno, no queríamos que tuviera el nombre de un conjunto ya existente, de algo ya conocido, sino tomar un nombre que cambiara las cosas y pensamos este mote por lo que representa”, explicó el entrenador y miembro de la escuadra, Rogelio Mancilla.

Recordemos que en el campo social Ministros te da un status, añadió Mancilla, además en la iglesia también es quien dirige, y por esos años había incluso un jugador llamado “El Ministro de la Defensa”, Reggie White, ya fallecido. Fue por ello que decidimos en parte tomar este nombre.

Pero ya en el tema deportivo, el factor que los llevó a decidirse por este mote fue que en la defensa son fuertes, mientras que adelante buscaban divertirse, por eso se quedaron con el nombre de Ministros, defienden lo suyo atrás y hay mucha alegría al frente.

Hoy y tras pasar más de dos décadas, Ministros se ha convertido en un espacio donde jugadores y jugadoras de edad cuentan con un espacio donde pueda practicar este deporte e incluso acudir a competencias nacionales, en muchas de las cuales va a nombre de la Asociación y representando por lo tanto a Nuevo León.

Ministros en estos 23 años de vida ha tomado parte en torneo que organiza la Asociación de Nuevo León, así como en otras latitudes como Houston, Nacionales en Acapulco y mucho más, entre ellos el realizado en San Luis Potosí, donde se trajeron el primer lugar de Clubes, poniendo en alto el handball del estado.

“Te puedo decir que en estos momentos Ministros es ya un equipo consolidado y en donde incluso los jugadores los repartimos para que participen en distintos conjuntos dentro de la liga que tiene la AHNL y otras competencias. Por ejemplo, cuatro muchachos en una escuadra, otros cuatro o cinco en otra y así “, destacó el entrenador Roger Mancilla.

Pero no todo queda ahí, ya que por este equipo pasaron y siguen pasando jugadores que defienden los colores de Nuevo León en diversas categorías, por lo que se puede decir que es parte importante de los representativos estatales y eso le da prestigio al equipo.

Como todo conjunto, Ministros entrena dos a tres veces por semana y abre sus puertas no sólo a jugadores activos o que aún pueden competir en categorías como Sub 20 y otras, sino también a ex jugadores que hoy tienen más de 30 años y amas el handball, por lo que están dispuestos a seguir en la cancha derrochando su experiencia y conocimientos con los demás compañeros.

Es así como Ministros escribe su historia cada día y con letras de oro, al ser en este momento el campeón nacional a nivel de clubes, en donde dejaron en claro que Nuevo León es el No 1 en esta disciplina en todo el país.

Redacción: Alfonso Aguilar