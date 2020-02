Vagabundos a la alza

Monterrey, Nuevo León. Hablar del señor Tomás Vázquez, es hablar de todo un personaje del futbol amateur de la localidad, quien practicó en forma sobresaliente, su amado deporte del balompié.

Ya que llegó a pertenecer al decano club profesional de los Rayados del Monterrey, así como formar parte de las Selecciones de la empresa Vitro Club. Pero al dejar la práctica, su amor no concluyó y pronto se une a su gran amigo Joaquín Cordero, mejor conocido como “El Tuca”, a quien plantea la idea de formar un equipo, pero no cualquiera, sino alguien que llegara a dejar huella de otro de este deporte a nivel no profesional.

Surge así el conjunto de los Vagabundos, procedentes de la populosa colonia Pedregal del Topo, en donde existen otros conjuntos de gran jerarquía, por lo que tendrían un gran reto para lograr su objetivo.

Gracias a su infinidad de amistades, pronto reúne los elementos necesarios y se lanzan a registrar en las competencias de la liga Popular Escobedo, del señor Carlos Medina, organismo considerado de los mejores en todo el estado.

Pero había necesidad de hacer méritos para llegar a la Primera Especial, por lo que son aceptados en la Segunda y pronto consiguen el título y el ascenso a la Primera, donde igualmente se convierten en campeones y ascienden así al máximo circuito de la Primera Especial.

Hoy en día ya han logrado el título de campeón de grupo, además de un título de campeón goleador con su delantero Romeo Cantú y han estado en la fiesta del play off, donde se han quedado en la orilla. El orgullo es que han sido dejados en el camino, por conjuntos, que a la postre serían los campeones, como los casos del Club León y Materiales El Güero.

Sin embargo, su entusiasmo y dedicación no la pierden y por enésima ocasión son considerados para estar dentro de la fiesta, donde buscarán conseguir el trofeo que les falta, campeón de campeones de la Especial, pues calidad y entusiasmo en sus jugadores la tienen, experiencia en los entrenadores y apoyo de los aficionados ni se duda, por ello no hay que perder la huella a los Vagabundos, quienes aseguran esta es su temporada.

