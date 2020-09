Viaja a París por boleto a Roland Garros Juvenil

El tenista nuevoleonés, Emiliano Aguilera, viaja este lunes rumbo a París, Francia, con el objetivo de conseguir su boleto para uno de los torneos de mayor prestigio a nivel mundial en el deporte blanco, el Roland Garros, en su categoría juvenil.

“Mi sueño desde que empecé a jugar tenis siempre fue representar a México. Yo decía que antes de mi último año (como juvenil) quería estar en un torneo así. Antes de la pandemia me fui a jugar a Ecuador y Paraguay a mis primeros torneos nivel uno, me fue muy bien y eso me ayudó a obtener un buen lugar en el ranking. Me tocó jugar el Abierto Monterrey por segunda vez y yo estaba seguro que este era mi año, ahí te dabas cuenta que no era un sueño, que sí estaba pasando, ahorita estoy en el proceso de ser un tenista profesional.”Comentó el recién egresado de la Preparatoria No. 9 de la UANL.

Tras haber conseguido su Wild Card en la Ciudad de México logrando el primer lugar nacional, el seleccionado de Nuevo León se prepara ahora para enfrentar a los ganadores de la India y Brasil en un playoff los días 1 y 2 de octubre, quien obtenga el título tendrá un pase directo al cuadro principal juvenil de Roland Garros a iniciar el próximo 4 del mes entrante.

Con información del INDE