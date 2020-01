Viene un Megaevento

Con la llegada de los llamados Juegos Nacionales de CONADE el handball podrá gozar de un evento pocas veces visto al reunir a todos los conjuntos de las 32 entidades en un solo certamen deportivo, por lo que la Federación Mexicana espera realizar un megaevento en Acapulco.

Mario García, titular de la FMHB platicó al respecto y dijo, “ Ahora con los Nacionales de CONADE y descartando los regionales, los estados podrán acudir a la justa con sus equipos, algo que no pasaba bajo el formato de las Olimpiadas, donde de cada una de las ocho regiones sólo iba el campeón”.

Con esta nueva estructura el nacional pudiera llegar a tener 32 escuadras por categoría y rama, lo que daría un total de 192 conjuntos reunidos en una sede y donde el espectáculo del handball sería único.

“ Queremos hacer un megaevento y no pulverizar los campeonatos. A qué nos referimos, a que no tengamos en una ciudad una categoría y luego en otra sede otra más, eso no nos parece justo, por lo que pensamos en que sea un solo lugar que cuente con el espacio suficiente para instalar 12 canchas”, explicó Mario García.

Ese recinto bien pudiera ser en Acapulco, donde se llevó a cabo el Congreso Nacional, siendo el lugar el hotel Mundo Imperial, recinto que cuenta con un Centro de Convenciones donde bien se pueden acomodar 12 canchas de handball sin problema.

Redacción: Alfonso Aguilar