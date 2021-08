Vinen problemas para la MFL

La MFL terminó su temporada Juvenil 2020 que tenía pendiente desde el año pasado, pero ahora enfrentará días en donde todo indica que los directivos tendrán que enfrentar duras críticas o quizá situaciones aún mayores.

Desde hace algunos meses los directivos parece que no comprenden la función que tienen en la liga de administradores, pues toman decisiones que van en contra de algunos de sus agremiados, incluso excluyéndolos de participar en parte del torneo o las finales de sus respectivas categorías.

Los comentarios ya pasaron de la observación al señalamiento, como sucede con el tema de la aprobación del informe administrativo general de la pasada directiva, hasta temas deportivos que provocaron la exclusión de equipos como los Wolverines, Avispones y Águilas en la postemporada o finales.

A esto hay que añadir el abordar en reuniones o convivios fuera de la asamblea ordinaria temas relacionados con el devenir de la MFL, lo que molestó de sobremanera a un grupo de presidentes.

En resumen, lo hecho durante el 2021 por la directiva que encabeza Miguel Espinosa está muy lejos de los esperado, por lo que en las próximas reuniones buscarán que quienes encabezan la liga expliquen todos y cada uno de los puntos en donde a juicio de ellos se ha violado el reglamento y los procedimientos que en él se estipulan.

El futuro no parece nada halagador para la gente de la MFL y sus 14 agremiados de manera oficial, ya que el resto de los clubes que toman parte o son invitados o aún no cumplen con los requisitos, por lo que no tienen derecho a voto dentro de esta organización deportiva.

La MFL, que inició hace más de 10 años parece entrar en un momento crítico, pese a que apenas ha sido dirigida por seis presidentes. Cada día se suman más problemas y diferencias entre clubes y directivos, por lo que o se pone una solución a los mismos o el camino pudiera ser muy oscuro para una organización deportiva que nació con el objetivo de dejar atrás todos los viejos vicios del football americano infantil en la entidad, pero tal parece que esa directriz ya se desvió, lo que el 2021 no fue lo que se esperaba de esta liga.

Redacción: Alfonso Aguilar