Comenzó un nuevo año, el 2021 y el panorama deportivo es el mismo, parada toda actividad en los campos, al menos a nivel amateur y dentro de ellos caben las ligas infantiles y estudiantiles a lo largo y ancho del país.

A pesar de que ya inició la vacunación contra el COVID en México, los primeros serán los encargados de la salud, por lo que la comunidad deportiva que en su mayoría es joven y con un grupo más reducido de entrenadores adultos, tendrá que esperar hasta que las autoridades hagan el llamado oficial.

Bajo esta situación, el pensar que la ONEFA tenga sus torneos de Juvenil de Primavera e Intermedia para el presente semestres es muy descabellado, sobre todo por las fechas que se dieron a conocer para los mejores de 40 años, donde cabe la inmensa mayoría de los jugadores y coaches.

Así que no hay más que esperar la vacunación, luego el retorno a clases de los estudiantes y por último los deportistas, quienes deberán seguir un protocolo muy severo y costos, de ahí que tener un plan inmediato para reactivar los campeonatos es algo que aún se vislumbra lejano.

SEGUNDA OPORTUNIDAD: LA MFL HASTA QUE HAYA SEMÁFORO VERDE

Quienes pasan por la misma problemática, el no poderse reactivar en los campos y sus respectivos campeonatos es la MFL, liga que como todas las demás tienen ya casi 10 meses sin acción y no se ve para cuando haya un regreso a los emparrillados.

Según comentarios vertidos por algunos directivos, la MFL regresará hasta que las autoridades lo indiquen y que el semáforo de salud esté en verde, por lo que se podría decir que el presente semestre abrir los clubes es casi imposible.

Sin duda los agremiados y sus directivas pasan por un momento muy complicado, no sólo porque no pudieron efectuar la temporada Juvenil del 2020, en donde estaba casi todo listo y por ende muchos padres de familia ya habían pagado las cuotas de sus hijos. Esa condición la siguen analizando para encontrar el mejor camino, pero vendrá también los planes para cuando se puede regresar y donde los protocolos serán muy rígidos, lo que sin duda los limitará en muchos aspectos.

Por ejemplo, al retornar el número de jugadores en el campo será reducido, la asistencia de familiares pudiera reducirse a uno por jugador, le fuente de sodas pudiera no abrir, el sanitizar tendrá un costo y debe cumplir con ciertas normas. En resumen, no por retornar la situación será sencilla, sino por el contrario, con una fuerte inversión y buscando la manera de convencer a los padres de que no habrá riesgo alguno para sus hijos.

El panorama es complicado, pero llegará el día en que los directivos y clubes tendrán que enfrentarlo de la mejor manera posible.}

TERCERA OPORTUNIDAD: COMIENZAN LAS CLÍNICAS DE LA AFCA

El football americano no para, al menos en cuanto a la capacitación de los coaches, pues este lunes comienza en los Estados Unidos sus tradicionales clínicas de la AFCA. En esta ocasión será en línea y usando las plataformas existentes.

A estas clínicas acudirán coaches de los diversos conjuntos de México, entre ellos los de Auténticos Tigres, quienes desde su trinchera trabajarán a la par de sus compañeros durante tres días recibiendo experiencias y conocimientos de entrenadores como una larga trayectoria y capacidad.

Aún y cuando no haya competencia, el capacitarse es fundamental, ya que no faltará una que otra plática o conferencia donde se aborde el confinamiento que se vive en todos los frentes y cómo enfrentarlo sin que los jugadores caigan en una rutina aburrida o estresante.

CUARTA OPORTUNIDAD: SE ACERCA EL CONGRESO DE LA ONEFA

Febrero es el mes de los congresos y en esta ocasión no será la excepción en la ONEFA, aún y cuando se tenga que realizar vía plataformas ante las condiciones de salud que imperan en el país.

El tema más importante a tratar durante la reunión será la incorporación de los equipos que conforman la CONADEIP a la ONEFA, donde en los últimos meses comenzaron a circular opiniones en contra de esta reunificación.

Cabe señalar que el punto se analizó el año pasado en el congreso y los directores deportivos de las distintas instituciones que conforman la ONEFA dieron el sí a la reincorporación de los conjuntos que forman hasta este momento la CONADEIP. Pero ahora el ambiente , o al menos los comentarios de algunos entrenadores es que no sea tan sencillo, y menos si es que se debe cambiar el reglamento.

Sin duda el tema se tendrán que cerrar en el presente congreso y con un sí para la reunificación, sobre todo porque el compromiso que se firmó lo hicieron los directores deportivos y no los coaches, por lo que las autoridades de la ONEFA pudieran de nueva cuenta recurrir a ellos y así acabar de una vez por todas con cualquier diferencia o duda sobre el paso que se dio en el 2020, jugar todos unidos, sean escuelas públicas o privadas, de la UNAM, IPN, UANL o del ITESM, UDLA , etc.

Redacción: Alfonso Aguilar