Enrique Fernández

PRIMERA OPORTUNIDAD: UNA HISTORIA TRSITE CON FINAL FELIZ

Terminó lo que para muchos padres de familia, coaches y directivos fue algo parecido a una mala novela, esto en relación al frustrado intento de despojar al Club Potros de sus instalaciones.

La historia comenzó en abril del 2019, cuando un grupo de padres de familia del club buscaron a uno de los fundadores de Potros que aún vive y a quien pudiera ser que le vendieran la idea de que se convertiría en el dueño de Potros, nada más alejado de una realidad. A partir de ahí comenzó una novela en donde por momentos la directiva de la MFL como que se no quería intervenir mucho, ya que era un problema interno, pero al final tuvieron que tomar partido bajo la presión de 11 presidentes de clubes de los 14 que tienen derecho a voto.

Pasaron los meses hasta que se vino a fines del año pasado la gota que derramó el vaso, al tomar este grupo el “ control” de las instalaciones y las cuentas de Potros. Pero de inmediato la directiva actual que encabeza Galo Guerrero y un grupo de abogados, padres de familia y ex presidentes se dieron a la tarea de pelear por lo que es de toda una comunidad y con la ley en la mano y el derecho que les asistía , se fueron por el camino correcto hasta que este lunes con papeles en mano anunciaron que el Club Potros tenía ya una nueva razón social y con ello acababan de golpe y porrazo con este intento de despojar del lugar a toda una familia deportiva como los es la Fraternidad Legítimos Potros, A.C.

Sin duda este proceso fue largo y de mucho desgaste, pero sentó el precedente para que en un futuro alguien quiere intentar algo similar lo piense más de una vez e incluso sepa que arriesga mucho por muy poco, ya que en Nuevo León todos los clubes de football americano son comodatos y pertenecen a una comunidad de padres de familia y no a una persona. Cuidado, ver a un club como negocio lucrativo le puede causar mucho problema a quien o quienes lo piensen así.

SEGUNDA OPORTUNIDAD: LLEGA LA FRETERNIDAD LEGÍTIMOS POTROS, A.C.

Desde el pasado lunes 7 de septiembre el nombre de Fraternidad Legítimos Potros, A.C:, será la nueva razón social de este histórico club del football americano infantil en Monterrey.

Conformada por ex presidentes de la organización deportiva, padres de familia, entrenadores, ex – jugadores y mucha gente que por uno u otro motivo han pasado por este club, se dieron a la tarea de renovar su situación con un grupo de personas interesadas en el bien de la comunidad de rojo y blanco, donde el altruismo y la formación de valores sea el objetivo principal en Potros.

Estamos seguros que esta Fraternidad logrará sus objetivos, tanto deportivos como sociales, académicos y de valores, ya que la misma la conforman padres de familia , ex directivos y jugadores exitosos y que hoy son hombres de bien que aportan parte de su tiempo para ver crecer aún más al club de sus amores, Potros.

Tal vez se podrá voltear al pasado, pero será siempre para mejorar el presente y futuro, ya que 52 años de historia no se pueden borrar de golpe y porrazo, menos cuando son tan fecundos en todos los aspectos.

La Fraternidad Legítimos Potros, A.C. llega en un momento oportuno, con gente muy capaz y el apoyo de la gran mayoría de quienes integran este club, por lo que el éxito está prácticamente asegurado.

TERCERA OPORTUNIDAD: CUIDADO MFL, QUE ESTO NO VULEVA A SUCEDE

La MFL que hoy encabeza Miguel Espinoza debe tomar experiencia de la problemática por la que pasó el club Potros , y no sólo aprender, sino tomar nota y hacerle saber a quienes pudieran intentarlo en otra organización deportiva de su liga a lo que se pudieran arriesgar.

No se trata de amenazar a nadie, pero sí de hacerles saber que en la MFL no existen personas que estén por encima de la liga y mucho menos de sus clubes. Les guste o no, el simple hecho de buscar beneficios propios es más que suficiente para ponerles un hasta aquí, y de ir más allá, sancionarlos conforme lo indica el reglamento de la Monterrey Football League.

Sabemos que desde el mismo martes su posición fue clara, apoyar a la Fraternidad Legítimos Potros, A .C. y los 11 presidentes que firmaron respaldando a esta organización deportiva. Por lo que ahora hay que ir más allá investigando quién o quiénes estuvieron detrás de este fallido movimiento y sancionar, pero donde esa medida se apegue a reglamento, pero sea dura y se aplique de inmediato.

Aunque la MFL son sólo los que administran la liga, la realidad es que tienen la facultad de sancionar y que se siente un precedente para que no se vuelva a presentar una situación similar, lo que únicamente desgasta a padres de familia, directivos, coaches e incluso jugadores, quienes nada más están a la expectativa de todo lo que sucede, en lugar de concentrarse en lo suyo, que es entrenar y jugar.

CUARTA OPORTUNIDAD: ESTAR UNIDOS ES EL CAMINO

Para finalizar con este tema y darle carpetazo, un factor clave fue que los presidentes de los 14 clubes con derecho a voz y votos se unieran y de esta manera no había otro camino por parte de la MFL que voltear a verlos y tomar en sus manos la resolución de este conflicto.

Al tener de su lado a 11 de los 14 presidentes, lo que para Potros parecía un problema grave, se fue despejando el panorama, ya que sus homólogos no sólo los apoyaron, sino que entendieron la problemática y ante tal situación lo indicado y correcto era apoyar.

La unión que mostraron los titulares de los clubes que conforman la MFL servirá para demostrarle a propios y extraños que la liga es una de las mejores organizaciones de football americano en el país y esto les permitirá seguir adelante, ya que vienen proyectos importantes para ellos en Nuevo León y México.

Por un lado está el integrarse de manera definitiva a la Asociación Estatal de Football Americano, en donde no sólo se requiere de recursos, sino también de muchas manos con experiencia en este campo del deporte.

Pero también se aproximan eventos nacionales en donde la presencia de la MFL ya es necesaria, y no como una ONEFA Norte, sino como ellos mismos, así como lo hace la FADEMAC y muchas otras ligas más.

Sabemos que están más que listos para ir por estos objetivos y muchos más, es por ello que se requería que los clubes estuvieran unidos y así lo hicieron de la mano del club Potros, lo que dejó un grato sabor de boca entre la comunidad del football americano infantil.