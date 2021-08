‘Yo no competí’, la excusa de Ana Guevara

Tras la participación de México en los Juegos Olímpicos, Ana Gabriela Guevara regresó a México y ahora espera los resultados de las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para desmentir que en su gestión hubo desvío de recursos que pudieron ser utilizados para los deportistas en Tokio 2020.

“Se perdió una medalla en ciclismo por una mala decisión. Yo creo que hay cosas que hay que revalorar. En general, de parte de Conade, el trabajo se hizo, el apoyo se tuvo a pesar de todas las mentiras que se han dicho alrededor de las supuestas irregularidades porque no se ha comprobado nada hasta el día de hoy. Estamos a la espera del resultado de la Auditoría Fiscal de la Federación, del Tribunal Administrativo”, expresó en el aeropuerto de la CDMX.

“Yo sigo firme (al frente de Conade), y paciente a que se entreguen esos resultados y que desmientan toda la porquería que han difundido”.

Ana Guevara lamentó que no se hayan podido dar ls 10 medallas que pronóstico y aseguró que esos cuartos lugares pudieron cambiar la historia.

“No competí yo, no puedo garantizar metales dentro del escenario deportivo, pero fueron muchos cuartos lugares que pudieron haber sido medallas y hubiésemos llegado a las 10, hubiésemos rebasado los 10 metales, pero el pronóstico no sirve para nada”, comentó.

Aseguró que no hay nada qué se le pueda reprochar a los deportistas nacionales luego de que obtuvieron cuatro medallas de bronce, una de las cosechas más pobres desde Atlanta 96.

“Estoy contenta, tengo confianza en el equipo, tan confianza tengo que me atreví a dar un número aproximado de medallas, nunca se canta el estimado de medallas, siempre es una incertidumbre”, dijo Guevara a su llegada al Aeropuerto.

“Hicimos un gran trabajo de análisis y por eso me atreví a garantizar que ese era el resultado que se iba a obtener. Estoy contenta, no hay nada qué reclamar al equipo, es un evento mundial, no es un evento local, son unos Juegos Olímpicos, no es una competencia a modo y lo que el covid pudiera llegar a mermar, no hubo merma. La competencia se sostuvo a nivel competitivo con normalidad y lo único que hizo diferencia fue la ausencia de público, pero en general la competencia se mantuvo en el alto nivel”.